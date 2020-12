Na 09.00 uur brexit-persconferentie premier Johnson

Correspondent Suse van Kleef denkt dat het eigenlijk geen optie was voor de Britse premier Johnson om zonder deal thuis te komen. "Hij heeft een rampzalig eerste premiersjaar gehad. In Europa werd alleen Italië harder geraakt door de pandemie en ook de economische crisis is er veel dieper dan in andere Europese landen. De kritiek op Johnson is toegenomen, dus het was geen optie om ook nog eens de negatieve consequenties van een no-deal daaraan toe te voegen, zoals chaos aan de grens en het ontbreken van afspraken over veiligheid."

Van Kleef verwacht dat Johnson het akkoord als een overwinning zal presenteren. "Hij zal zeggen dat de concessies die hij gedaan heeft voor het land beter zijn dan een no-deal. Hij zal zichzelf neerzetten als de redder van de natie, die een deal heeft weggesleept voor de poorten van de hel en geweldig heeft uitonderhandeld."

Veel tegenstand verwacht ze niet meer, zelfs niet van hardliners. "Die zullen een beetje gaan rommelen omdat ze geen enkele deal goed genoeg vinden, maar de afgelopen weken was deze groep al opvallend stil. Zij weten ook dat ze een deal niet tegen kunnen houden in het parlement, omdat ook Labour van plan is voor te stemmen. Johnson zal misschien ook tot het laatste moment gewacht hebben om critici geen tijd meer te geven te traineren voordat het Lagerhuis zich erover uitspreekt."