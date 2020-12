Brexit-deal gesloten; nu zijn de regeringen aan zet

EU-correspondent Sander van Hoorn stelt dat het zolang duurt omdat in deze laatste fase ook al afgehandelde dossiers soms weer op tafel komen. "Het raakt toch weer met elkaar verknoopt."

"Eerst ging het vooral over de vis, vooral de makreel die de Ieren vangen. Daar moeten nauwkeurige afspraken over worden gemaakt, zodat je later niet in de problemen komt. Maar nu in de laatste fase van de onderhandelingen zijn partijen misschien wel bereid daarop toe te geven, als ze op een ander dossier iets terugkrijgen. De andere partijen moeten dan weer bij hun achterban checken of ze dat thuis kunnen verkopen."

"Het is goed nieuws, omdat ze in de eindfase zijn beland en nu heel gedetailleerd praten. Maar het betekent ook dat het niet klaar is en nog wel een paar uur kan duren. Het verlossende woord kan nog niet worden gesproken."