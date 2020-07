Demonstraties met trekkers deze week verboden in Groningen en Drenthe

De protesterende boeren voeren al dagen op verschillende plekken in het land actie tegen het nieuwe veevoerbeleid van minister Schouten van Landbouw. Zij wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwit toe te staan in veevoer.

De verboden gelden tot volgende week maandag. Mogelijk komt ook de Veiligheidsregio Fryslân met een verbod. Daar wordt morgen meer over bekend.

"Het doel van dit verbod is de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen. Het staat iedereen vrij om op andere manieren te demonstreren", meldt de Veiligheidsregio Groningen.

Zo had het verkeer er last van en ook hulpdiensten zouden gehinderd kunnen worden door de grote landbouwvoertuigen, meldt RTV Noord .

Volgens de veiligheidsregio's waren de demonstraties niet vooraf gemeld. "Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden", schrijft de Veiligheidsregio Drenthe.

In Drenthe en Groningen zijn demonstraties met trekkers of andere zware landbouwvoertuigen de komende dagen verboden. De veiligheidsregio's in de provincies vinden dat demonstraties van boeren de afgelopen tijd uit de hand zijn gelopen en daardoor waren er "opstoppingen en gevaarlijke situaties".

Ook vanavond wordt er weer op verschillende plekken gedemonstreerd. Dat gebeurt bij distributiecentra. Onder meer in Zwolle bij het distributiecentrum van Albert Heijn staan naar schatting zo'n honderd trekkers, meldt RTV Oost. Door de actie loopt het vrachtverkeer rond het centrum volledig vast.

Behalve trekkers zijn er ook shovels en een giertank aanwezig. Volgens de aanwezige boeren zijn er nog meer trekkers onderweg.

Ook zijn er vanavond boeren met landbouwvoertuigen naar politiebureaus in Leiden en Apeldoorn gegaan om aangifte te doen tegen minister Corola Schouten. Ze beschuldigen haar van dierenmishandeling. Volgens de boeren is het niet goed voor de dieren om het eiwitgehalte in veevoer te verlagen.

Ook naar de Jaarbeurs in Utrecht zijn vanavond boeren gekomen. In het gebouw was eerder op de avond het lijsttrekkersdebat van het CDA.

Omroep Brabant meldt ook protesten in Geertruidenberg en Middelbeers.