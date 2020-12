Bertens: 'Liever olympisch goud in dubbelspel dan in enkelspel'

Kiki Bertens in actie tegen Katarina Zavatska in de eerste ronde op Roland Garros in september - AFP

Als het aan Kiki Bertens ligt, wint ze komende zomer liever olympisch goud in het dubbelspel dan in het enkelspel. Dat zegt de tennisster in gesprek met Henry Schut in de NOS Olympische podcast. "Misschien ga ik in Tokio wel liever voor een mixed- of dubbeltitel dan een single-titel. Klinkt misschien heel raar. Maar ik denk wel dat dat het geval is. Als je samen zoiets beleeft, denk ik dat dat nog heel veel mooier of dierbaarder is dan wanneer je dat alleen doet."

Henry Schut in gesprek met Kiki Bertens - NOS

Bertens focuste zich de laatste jaren op haar enkelspelcarrière, maar kan ook in het dubbelspel prima uit de voeten. Ze zou in Tokio in het vrouwendubbelspel een combinatie kunnen vormen met Demi Schuurs. Bij de mannen zou een combinatie met wereldkampioen Wesley Koolhof of Jean-Julien Rojer een goede optie zijn. Met Rojer speelde ze in Rio ook samen in het dubbelspel. Ze verloren in de eerste ronde - na matchpoints - van Venus Williams en Rajeev Ram, de latere winnaars van olympisch zilver. Onzekerheid troef Toch is het niet honderd procent zeker dat Bertens naar Tokio gaat. "Niet koste wat kost, nee. Als het in het schema past: zeker weten, dan ga ik er zeker heen", legt ze uit. "Maar het is nog zo onzeker, ook hoe het tennisjaar er überhaupt uit gaat zien. Als dat te veel van hot naar her reizen wordt en het echt niet in het schema past, zal ik daar nog eens goed over na moeten denken en goed over moeten spreken. Maar in principe, als het doorgaat en het gaat redelijk qua reizen, ben ik er gewoon bij."

Toch zullen de Spelen ook voor veel tennissers wel een hoofddoel zijn komend jaar. Bijvoorbeeld voor Roger Federer, voor wie olympisch enkelspelgoud nog de enige prijs is die ontbreekt. Bertens snapt dat wel: "Stel dat ik nu al een grandslamtoernooi had gewonnen, dan zou mijn olympische deelname heel anders zijn. Als olympisch goud ontbreekt in alles wat je al hebt, dan snap ik dat je dat nog wil hebben." Tijdens de gedwongen coronapauze stortte Bertens zich op het puzzelen:

Kiki Bertens aan het puzzelen - Instagram/Kiki Bertens