WK vierspannen naar Valkenswaard, met dank aan wereldkampioen Exell

Er wordt dit jaar toch een WK voor vierspannen gehouden in Nederland. Het evenement vindt van 7 t/m 11 oktober plaats in Valkenswaard. Het WK zou oorspronkelijk in september plaatsvinden in Kronenberg (Limburg), maar de organisatie besloot in april om de titelstrijd af te blazen vanwege de coronapandemie.

Dat het WK nu toch kan doorgaan, is te danken aan negenvoudig wereldkampioen Boyd Exell. De Australische menner woont al enkele jaren in Brabant en heeft in Valkenswaard een eigen mencomplex. Op dat complex zal nu om de wereldtitel worden gestreden. Het is nog onduidelijk of daarbij ook publiek welkom is.

Maarten van der Heijden, technisch directeur van de KNHS, is opgetogen dat het WK toch kan doorgaan. "Geweldig dat er na al deze onwerkelijke maanden een partij is die dit WK vierspannen op zo'n korte termijn wil en kan realiseren. Valkenswaard heeft een ervaren wedstrijdorganisatie en een schitterende locatie om een kampioenschap te laten verrijden", stelt Van der Heijden op de site van de KNHS.