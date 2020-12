Veel lastminuteboekingen in vakantieparken • Coronahulplijnen ook met Kerst bereikbaar

Twee instellingen voor ouderenzorg zijn aansprakelijk gesteld voor 'onrechtmatig handelen' in de eerste lockdown. Dat zegt advocaat Liesbeth Zegveld in de Volkskrant. Zij staat twee families bij, die allebei een ouder in een verzorgingshuis hadden. In beide gevallen is de ouder overleden.

Volgens Zegveld leverden de instellingen ondermaatse zorg en gingen ze te rigide om met de bezoekregels. De families hoorden pas heel laat dat hun respectievelijk 82-jarige en 91-jarige moeder stervende was.

Bij de 82-jarige vrouw kon haar dochter nog bij het overlijden zijn, maar haar zoon niet. In het geval van de 91-jarige vrouw verzochten haar vier zoons om bij haar te mogen zijn in de laatste levensfase. De leiding van het verzorgingshuis zou daarop terugkomen, maar voordat dat gebeurde was de vrouw al overleden. De enige keer dat de zoons hun moeder in de lockdown nog hebben gezien was een paar dagen voor haar overlijden, achter plexiglas.

Zegveld wil met de aansprakelijkheidsstelling afdwingen dat de betreffende instellingen, stichting Amsta en Zonnehuisgroep Amstelland, zelf onderzoek gaan doen naar hoe ze in de lockdown zorg geleverd hebben. Ook hoopt ze dat de instellingen erkennen dat ze fout zaten. Doen ze dat niet, dan wil Zegveld naar de rechter stappen. Omdat de familieleden mantelzorgers waren, vielen ze volgens de advocaat niet onder het bezoekverbod dat was ingesteld.