Sobere kerstavondmis in Rome • Meer dan 600.000 Britten kregen Pfizer-vaccin

Koning Filip van België heeft de Belgen een hart onder de riem gestoken in zijn Kersttoespraak. Uiteraard stond corona centraal in zijn verhaal: "Dit jaar is alles anders. Vanavond vieren we Kerstmis in onze bubbel of alleen. Want we moeten het veilig houden." Toch is de koning ook hoopvol. "Het einde van de crisis ligt de komende maanden echt binnen ons bereik."

Ook de Groothertog van Luxemburg refereert op Kerstavond aan het voorbije coronajaar. "Het is voor ons allemaal een enorme uitdaging geweest. Het einde van het jaar brengen we graag door met familie en vrienden, thuis of op een feestelijk versierde kerstmarkt. Dit jaar is het ingewikkelder, zo niet onmogelijk, vanwege een virus dat we allemaal hebben onderschat en dat zich heeft ontwikkeld tot een pandemie die onze wereld op zijn kop heeft gezet." Om af te sluiten met de mededeling dat we geduld nodig hebben.

Koning Willem-Alexander houdt mogen zijn jaarlijkse Kersttoespraak. Deze is vanaf 13.00 uur live te volgen bij de NOS op onze site en app, op NPO Start en NPO Radio 1.