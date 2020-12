Coronahulplijnen ook met Kerst bereikbaar • Consumptie veel lager dan vorig jaar

Het aantal lastminuteboekingen bij Nederlandse vakantieparken is deze kerstperiode flink toegenomen. "Je merkt dat mensen graag het thuiskantoor ontvluchten voor een moment van echt contact met de gezinsleden", zegt een woordvoerder van Center Parcs tegen persbureau ANP. Er zijn geen exacte cijfers over het aantal lastminuteboekingen, maar de woordvoerder schat dat het aantal late boekingen vijf tot zeven keer hoger ligt dan normaal.

Ook andere ketens zien dat meer Nederlanders kort voor de feestdagen nog een vakantie boeken. Roompot, dat 120 parken heeft in Nederland, is normaal gesproken voor 25 tot 35 procent van zijn gasten afhankelijk van Duitsers en Belgen. Nu die niet komen, wordt een deel van de ontstane leegte opgevuld door Nederlandse vakantiegangers, hoewel niet alle inkomstenverliezen daarmee kunnen worden gecompenseerd. Vooral kustparken in Zeeland zijn populair. Bij Natuurhuisje.nl, waarop losstaande vakantiewoningen in de natuur te vinden zijn, is het aantal boekingen voor de eerste twee weken van januari vervijfvoudigd vergeleken met vorig jaar.

Premier Rutte benadrukte vorige week in zijn toespraak in het Torentje dat mensen geen "onnodige reizen" moeten maken. Maar wie rond de feestdagen ergens in Nederland een huisje heeft gehuurd, kan daar best heen, zei hij.