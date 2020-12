321 opnames op verpleegafdelingen, 38 erbij op de IC • President Macron uit isolatie

De kerstspecial van All You Need Is Love is dit jaar anders dan anders: met minder publiek en opvallend veel baby's die nog nooit gezien zijn door de vader of grootouders. Robert ten Brink, de man die het liefdesprogramma al 28 jaar presenteert, verwacht dat kijkers wat extra tissues nodig hebben. "Want het wordt door de hele situatie veel intenser", zei hij vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is niet die orgastische gekte in de studio waar 500 mensen met kerstmutsen op over elkaar heen buitelen. Maar het maakt het daardoor wel allemaal iets mooier en iets intenser."

Zet maar vast extra tissues klaar: All You Need Is Love in coronatijd