Zoetemelk nog niet volledig hersteld na val: 'Moeilijkste interview ooit'

"Ik ben altijd gewend om enthousiast te zijn, na een Touroverwinning, na een wedstrijd of als supporters me iets vragen. Om een reactie op deze affaire te geven, is heel erg lastig. Ik wil niet triest overkomen, ik wil gewoon vrolijk zijn. Maar dat is op het ogenblik niet gemakkelijk."

De in Frankrijk woonachtige oud-wielrenner werd per helikopter naar een ziekenhuis in Parijs gebracht en moest daar acht dagen blijven. "Ik had een dubbele breuk in mijn linkerarm, een wond aan m'n scheenbeen, een breuk in m'n pink en verder nog wat schaafwonden en kneuzingen."

Zoetemelk kon zich na de aanrijding moeilijk bewegen en kreeg hulp van een voorbijgangster. "Ze waarschuwde Dany (de vrouw van Zoetemelk, red.), de ambulance en de politie. Iedereen was er in de kortst mogelijke tijd. Ik had wel direct door dat het foute boel was. Anders was ik wel weer opgestapt en weggefietst."

Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis mocht Zoetemelks vrouw Dany niet langskomen, vanwege het rondwarende coronavirus. Maar sinds zijn ontslag uit het ziekenhuis heeft Dany zich ontfermd over haar man. "Ze moet me eigenlijk bij alles helpen. Ze heeft er een dagtaak aan. Dany is vroeger zelf verpleegster geweest en heeft altijd in het ziekenhuis gewerkt. Ze heeft me goed verzorgd tot nu toe."

Zoetemelk denkt voorlopig nog even niet aan fietsen. "Mijn benen zijn in orde, dus ik kan wel gewoon lopen. We hebben ruimte genoeg hier in het bos. Ik ben nu ook aan het nordic walken en we hebben een roeiapparaat aangeschaft. We hadden al een hometrainer en loopmat voor Dany. Die gebruikte ik eigenlijk nooit, omdat ik vooral buiten bezig was. Maar nu is het toch wel handig."

Stapel post

Zoetemelk ziet de toekomst rooskleurig in. "De specialisten hebben me gezegd dat ik wel weer wat zal kunnen doen met m'n armen. De spieren en zenuwen zijn nog aanwezig en intact, maar hoe lang het herstel duurt, weten ze niet. Dus ik moet geduld hebben. Maar het gaat goedkomen."

Als hij weer een balpen kan vasthouden, kan Zoetemelk ook de stapel post gaan wegwerken. "Ik krijg nog steeds post van supporters met de vraag of ik een handtekening wil zetten en terug wil sturen. Maar er ligt inmiddels een hele stapel, want ik kan geen pen vasthouden nu."

Naast verzoeken om een handtekening heeft Zoetemelk ook veel steunbetuigingen gehad na zijn val. "De mensen hebben meegeleefd. Ik krijg nog steeds telefoontjes en post uit Frankrijk en Nederland. Dat ontroert me."