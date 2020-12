Brexit-akkoord 'binnen handbereik', persconferenties Johnson, Von der Leyen verwacht

Volgens Britse media geeft premier Johnson in de loop van de ochtend een persconferentie over een brexit-akkoord. In de aanloop daarnaartoe heeft hij nog eens telefonisch overleg met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

Aanvankelijk meldde de BBC dat de persconferentie was gepland om 09.00 uur Nederlandse tijd, maar later meldde de omroep dat dat moment is uitgesteld. De deal is nog niet beklonken omdat de gesprekken over visrechten nog lopen. Daarbij wordt volgens bronnen elke vis afzonderlijk besproken, van haring tot makreel.

Een woordvoerder van Johnson zei eerder dat de deal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de brexit "binnen handbereik" is. Britse media schrijven dat er een document op tafel ligt van 2000 pagina's.

"Johnson zal de deal aan het volk verkopen met bombastische teksten", zegt correspondent Suse van Kleef in het NOS Radio 1 Journaal. "Hij zal zeggen dat het Verenigd Koninkrijk met deze afspraken een geweldige toekomst tegemoet gaat en dat de Britten vrij zullen zijn om hun eigen koers te varen."

Nachtelijke onderhandelingen

Johnson zou gisteravond kopstukken in zijn regering en in de Conservatieve Partij hebben ingelicht over het akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Na negen maanden onderhandelen zijn Brussel en Londen dichter bij een akkoord dan ooit.

Gisteren leek een deal nog een kwestie van uren. In de loop van de avond doken er geruchten op dat een persconferentie van Johnson naderde, maar hij verscheen niet. Hoofdonderhandelaars Barnier (EU) en Frost (VK) zouden de hele nacht hebben doorgewerkt om de laatste hand te leggen aan de definitieve tekst.

Vissen in Britse wateren

Het visrecht in Britse territoriale wateren is de laatste maanden een van de belangrijkste struikelblokken. Vissers uit de EU zouden volgens het nieuwe akkoord in het Britse water veel minder mogen vangen. Ook afspraken over het zogenoemde 'gelijke speelveld', de voorwaarden waaronder Britse bedrijven nog zaken kunnen doen in de EU, kwamen uiterst moeizaam tot stand.

Het Britse parlement en de 27 EU-lidstaten moeten het brexit-akkoord nog wel goedkeuren. Regeringsleiders van lidstaten van de Europese Unie worden geacht vandaag beschikbaar te zijn voor het geval er een handelsakkoord komt, zo schreef persbureau Reuters gisteren.

De laatste weken werd er door de EU en het VK vooral onderhandeld over drie grote thema's. Hieronder leggen we ze kort uit: