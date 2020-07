Werder wendt degradatie uit Bundesliga af met zwaarbevochten gelijkspel

Werder Bremen speelt ook komend seizoen in de Bundesliga. Het tweede promotie/degradatieduel met 1. FC Heidenheim eindigde in 2-2, waarmee degradatie is afgewend door de ploeg van Davy Klaassen.

Afgelopen donderdag bleef het in Bremen 0-0, maar in Heidenheim kende Werder een bliksemstart. Nadat Josh Sargent na luttele seconden al een grote kans had gekregen, was het na anderhalve minuut alsnog raak. In een poging de bal weg te werken, schoot Heidenheim-verdediger Norman Theuerkauf op ongelukkige (maar zeer fraaie) wijze in eigen doel.

Na rust waren de rollen omgedraaid. Binnen drie minuten kreeg Heidenheim, in 2004 nog actief op het vijfde niveau in Duitsland, twee goede kansen op de gelijkmaker. Bremen overleefde en verzuimde in het vervolg van de tweede helft de wedstrijd te beslissen. Met name Sargent liet een prima mogelijkheid op de 0-2 liggen.

Heidenheim laat Werder wankelen

Bremen-trainer Florian Kohfeldt koos er daarna voor om de minieme voorsprong te verdedigen, door al zijn aanvallers naar de kant te halen. Daar kreeg hij bijna de rekening voor gepresenteerd. Heidenheim kwam vijf minuten voor tijd op 1-1 via Tim Kleindienst, die attent reageerde na een schot op de lat van Tobias Mohr.

Heidenheim zette alles op alles om een tweede goal te maken, die ze voor het eerst naar de Bundesliga zou brengen. Bremen wankelde, maar uit een spaarzame counter zorgde linksback Ludwig Augustinsson in de blessuretijd voor de bevrijdende 1-2 voor Werder. Heidenheim kreeg in de extra tijd zowaar nog een penalty (benut door Kleindienst), maar daar bleef het bij.