Depay verstoot Botman van eerste plek, spannende weken in Frankrijk

Memphis Depay gaat met Olympique Lyonnais de feestdagen in als koploper van Frankrijk. In de laatste speelronde voor de winterstop werd Nantes met 3-0 aan de kant gezet. Het zou voor de Oranje-international, die zelf niet tot scoren kwam, zomaar de laatste wedstrijd in dienst van Lyon geweest kunnen zijn.

Sowieso zouden de verhoudingen in de Ligue 1 over een paar weken heel anders kunnen liggen, met de transfermarkt die over een paar dagen weer open is.

Sportkrant L'Equipe meldde al dat Depay de Franse club in de winterse transferperiode voor 5 miljoen euro zou mogen verlaten, aangezien hij anders aan het einde van zijn contract komende zomer gratis de deur uit kan lopen. Barcelona en Paris Saint-Germain hebben al hun interesse laten blijken.

Botman

De aanvoerder droeg zelf niet direct bij aan de drie treffers van zijn team, die alle voor rust werden gemaakt.

De marge van drie was genoeg om het Lille van Sven Botman op doelsaldo van de eerste plaats te verdringen. De Noord-Fransen sleepten de zege bij Montpellier pas een paar minuten voor tijd uit het vuur, toen stormram Burak Yilmaz als invaller de 2-3 langs de keeper schoof.