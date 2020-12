Groot ongeval op A2 bij Nieuwegein, snelweg in beide richtingen afgesloten

De A2 tussen Nieuwegein en Utrecht is volledig afgesloten door een groot ongeval met meerdere voertuigen. De brandweer, politie, ambulance en traumahelikopter zijn ter plaatse.

In een van de auto's werden meerdere jerrycans met een onbekende vloeistof aangetroffen. Mogelijk zou het om explosief materiaal gaan. De veiligheidsregio Utrecht nam uit voorzorg maatregelen en sloot de A2 volledig af, meldt een woordvoerder. De auto is afgezet en hulpdiensten doen onderzoek.

Bij het ongeval op de A2 tussen Nieuwegein en Utrecht zouden tenminste zeven auto's betrokken zijn. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Bij het onderzoek is een politiehelikopter ingezet.