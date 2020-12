Dode bij aanrijding op A2 Nieuwegein, snelweg richting Amsterdam afgesloten

Bij een groot ongeval op de A2 ter hoogte van Nieuwgein zijn woensdagavond rond 23.00 uur meerdere auto's met elkaar in botsing gekomen. Bij de aanrijding is een vrouw overleden, meldt de politie. De snelweg is richting Amsterdam afgesloten.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat het onderzoek nog gaande is. Er wordt gezocht naar inzittenden van een betrokken voertuig. Die zouden de benen hebben genomen na het ongeluk. Daarop werd een politiehelikopter ingezet.

Het ongeluk gebeurde op de rijstrook richting Utrecht. Bij de aanrijding zouden tenminste zeven auto's betrokken zijn. In een van de auto's werden meerdere jerrycans met een onbekende vloeistof aangetroffen. Mogelijk zou het om explosief materiaal gaan. Daarom werden er extra maatregelen genomen. Na onderzoek zijn er geen gevaarlijke stoffen aangetroffen.