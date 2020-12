A2 bij Nieuwegein afgesloten na ongeluk, inzittenden gevlucht en vrouw overleden

De A2 tussen Nieuwegein en Utrecht is volledig afgesloten door een groot ongeval met meerdere voertuigen. Er viel een dodelijk slachtoffer. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is bij de aanrijding die rond 23.00 uur plaatsvond.

In een van de auto's werden meerdere jerrycans met een onbekende vloeistof aangetroffen. Mogelijk zou het om explosief materiaal gaan. Daarom werden er extra maatregelen genomen. Rond 02.30 uur meldde een woordvoerder van de politie dat er geen gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen. Er wordt gezocht naar inzittenden van een van de betrokken auto's die na het ongeluk de benen namen.