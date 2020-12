Manchester United in slotfase langs Everton en naar halve finales League Cup

De Uruguayaanse spits mocht van geluk spreken dat hij toen nog op het veld stond. Cavani greep kort na rust bij een duel met Yerry Mina in de middencirkel de keel van de Colombiaanse verdediger, die naar het gras ging. De arbitrale leiding ontging het incident en de VAR doet pas in de halve finales zijn intrede in de League Cup.

Hoewel United de bovenliggende partij was, vielen de doelpunten pas in de slotfase. Edinson Cavani opende twee minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd de score, door met links raak te schieten vanaf de rand van het strafschopgebied.

Manchester United heeft een topweek achter de rug. Drie dagen na de eclatante zege op Leeds United in de Premier League bereikte de club van Donny van de Beek de halve finales van de League Cup, via een 2-0 zege op Everton.

Anthony Martial gooide de wedstrijd in de laatste seconden in het slot. Terwijl Everton vol overgave op de gelijkmaker joeg, profiteerde de Fransman bij een van de snelle uitbraken van United: 0-2.

Van de Beek was toen al gewisseld. De oud-Ajacied had weer eens en basisplaats gekregen van manager Ole Gunnar Solskjaer, die liefst negen wijzigingen had doorgevoerd in zijn startopstelling. Maar komend van de linkerflank maakte Van de Beek geen onuitwisbare indruk.

Spurs kloppen Stoke

Eerder op woensdag had Tottenham Hotspur al de halve finales bereikt. De ploeg van José Mourinho was met 3-1 te sterk op bezoek bij Stoke City, dat uitkomt op het tweede Engelse niveau.