Milan houdt rivaal Inter op doelpuntrijke avond van koppositie in Italië

AC Milan heeft zich met kunst- en vliegwerk verzekerd van een eerste plek in de Serie A tijdens de feestdagen. Ver in de extra tijd voorkwam Theo Hernandez tegen Lazio (3-2) met een kopbal uit een corner dat de koppositie moest worden afgestaan aan grote rivaal Internazionale.

Aanvalsleider Zlatan Ibrahimovic kende een terugslag in zijn revalidatie en was daarom nog niet beschikbaar voor het treffen met de wisselvallige Romeinen, die na een vroeg opgelopen 2-0 achterstand toch met een punt uit San Siro leken te vertrekken.

Ante Rebic kopte Milan op voorsprong uit een hoekschop en schoot later tegen een hand van Patric aan, waarna Hakan Calhanoglu de penalty benutte. Lazio kwam uit een makkelijk gegeven strafschop op 2-1. Ciro Immobile miste, maar Luis Alberto kopte in de rebound raak. Na de pauze had Immobile wel succes.

De honderdste voor De Vrij

Stadgenoot Inter had eerder op de avond al afgerekend met Hellas Verona. Stefan de Vrij, die genoemd wordt als winterse versterking voor het defensief uitgedunde Liverpool, speelde zijn honderdste duel voor de Milanezen.