Linssen leidt Feyenoord met hattrick naar winst op Heerenveen

De eerste kans van de wedstrijd was voor Berghuis. De aanvoerder schoot van afstand, maar oud-Feyenoord-doelman Erwin Mulder redde kordaat. Feyenoord voerde de druk op en zag Luciano Narsingh eerste de paal raken na een snelle uitbraak via Berghuis en vlak voor rust ook nog eens de lat teisteren.

Bij afwezigheid van de aan de lies geblesseerde Nicolai Jørgensen begon Linssen centraal in de spits, de positie die hij vorig jaar ook succesvol bij Vitesse bekleedde. Naast hem stond aanvoerder Steven Berghuis, die afgelopen zondag tegen Vitesse (1-0 verlies) nog ontbrak vanwege fysieke problemen.

In de tegenstoot kreeg Henk Veerman namens sc Heerenveen nog een kans, maar hij raakte de bal volledig verkeerd. De bezoekers hadden In De Kuip weinig in te brengen en aan dat spelbeeld veranderde na de rust niets.

Drie minuten na rust zorgde Linssen voor de openingsgoal. Hij kopte een fraaie voorzet van Tyrell Malacia van links tegen de touwen. Het was voor de kopspecialist pas zijn eerste kopgoal van het jaar 2020. Na een klein uur spelen was het opnieuw raak en weer was Linssen de doelpuntenmaker. Na voorbereidend werk van Berghuis schoot hij hard binnen.

Hattrick compleet

Berghuis ging in de slotfase nog op zoek naar zijn elfde goal van het seizoen, waarmee hij naast Danilo aan kop van de topscorerslijst zou komen, maar de aanvoerder bleef droog staan. Linssen liet in blessuretijd nog een derde goal noteren en maakte daarmee een hattrick.

Linssen had voor het laatst en ook voor het eerst dit eredivisieseizoen gescoord op 4 oktober 2020 uit tegen Willem II (4-1 winst). Feyenoord beëindigde het jaar met een van de betere wedstrijden van het seizoen en met de derde plaats achter Ajax en PSV.