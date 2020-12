Nederland moet aanwijzing Curaçao gedeeltelijk intrekken

Nederland moet de aanwijzing die het Curaçao gaf gedeeltelijk intrekken, oordeelt de Raad van State. Door die ingreep van staatssecretaris Knops in 2019 werd Curaçao verplicht de begrotingstekorten van 2017 tot 2019 binnen drie jaar te compenseren, een bedrag van bijna 130 miljoen euro.

Curaçao tekende beroep aan tegen de aanwijzing omdat het vond dat de termijnen van Nederland te kort en onredelijk waren. De Raad van State geeft Curaçao daarin nu gelijk. De Nederlandse regering zou onvoldoende oog hebben gehad voor de veerkracht van de Curaçaose economie, mede door de crisis in Venezuela.

In de beoordeling van het conflict stelt de Raad van State bovendien dat de aanwijzing niet nodig was. Beide landen hadden inmiddels een Groeiakkoord gesloten dat gericht was op het bereiken van een structureel begrotingsevenwicht en het compenseren van de tekorten. Ook zouden de overheidsschulden verlaagd worden en maatregelen getroffen om te komen tot duurzaam houdbare overheidsfinanciën.

Uitspraak te verwaarlozen

De uitspraak van de Raad van State zal aangekomen zijn in Den Haag, maar het effect ervan is te verwaarlozen. Het Groeiakkoord is inmiddels in het licht van covid-19 van tafel en nu vervangen door een meerjarig hulpprogramma om de negatieve gevolgen van de coronacrisis tegen te gaan.

De begrotingsnormen in de Rijkswet financieel toezicht die overschreden werden, en waardoor er een aanwijzing kwam, zijn in ieder geval tot en met volgend jaar losgelaten. Het nieuwe toegestane begrotings- en financieringstekort wordt nu bepaald in de Rijksministerraad van februari 2021 op basis van de liquiditeitsbehoefte van Curaçao.

Verheugde reacties op het eiland

Het nieuwe meerjarige steunprogramma wordt uitgevoerd door het nog op te richten Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). Daarmee krijgt Nederland nog meer inspraak in de overheidsfinanciën van Curaçao. Het eiland heeft liquiditeitssteun nodig omdat het nauwelijks nog inkomsten heeft door het wegvallen van toerisme als gevolg van corona. Nederland heeft de hulp afhankelijk gemaakt van de medewerking van Curaçao in het COHO. Ook daar moet de Raad van State nog advies over geven.

Op Curaçao is verheugd gereageerd op de uitspraak van de Raad van State. Maar premier Rhuggenaath wil het hoofdstuk nu afsluiten en zich concentreren op een goede relatie met Nederland en op de afspraken om structurele hervorming via het COHO gestalte te geven.