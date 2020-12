Van Duinen helpt PEC tegen oude liefde ADO aan eerste uitzege in een jaar

Mike van Duinen heeft PEC Zwolle op 1-0 gekopt tegen zijn oude liefde ADO Den Haag - Pro Shots

PEC Zwolle heeft het jaar afgesloten met de eerste uitzege in ruim een jaar. In een matig duel was Zwolle de minst slechte en won verdiend met 2-0 van ADO Den Haag. Het verschil werd gemaakt door uitgerekend een Hagenaar in Zwolse dienst. Mike van Duinen kopte aan het begin van de tweede helft raak tegen zijn oude club, Clint Leemans zorgde in de slotfase voor de beslissing.

Hoewel het verschil tussen nummer zeventien ADO en nummer elf PEC Zwolle op voorhand zes punten bedroeg, lag de druk vooral bij PEC-trainer John Stegeman. In de eerste helft viel niet veel te beleven. PEC Zwolle had het initiatief, maar kwam amper tot kansen. Sai van Wermeskerken kwam nog het dichtst bij een treffer, maar hij kwam net tekort om een voorzet van rechtsback Kenneth Paal binnen te glijden. Rossige spits viert goal ingetogen Na een halfuur zag ADO-trainer Ruud Brood al reden om in te grijpen. Hij haalde middenvelder Kees de Boer naar de kant en bracht Bilal Ould-Chikh in het veld in een poging aanvallend wat meer een vuist te maken. Daar kwam niet veel van terecht. Ook PEC maakte weinig indruk, maar sloeg kort na rust wel toe via Van Duinen. De rossige spits kopte een voorzet van Van Wermeskerken fraai achter ADO-doelman Luuk Koopmans en vierde dat ingetogen.

PEC Zwolle-trainer John Stegeman ziet zijn ploeg winnen van ADO Den Haag - Pro Shots

ADO probeerde het wel, maar van een echt slotoffensief was geen sprake. Vijf minuten voor tijd profiteerde invaller Clint Leemans zelfs van de ruimte in de Haagse defensie en schoot na een combinatiie met Yuta Nakayama de 2-0 tegen het net. PEC Zwolle neemt dankzij de zege afstand van de degradatieplaatsen en staat - ondanks de kritiek - keurig elfde. ADO blijft zeventiende. "Deze hadden we heel graag willen winnen", stelde ADO-trainer Ruud Brood sip, maar strijdbaar. "Het zou heel kwalijk zijn als ik het nu al niet meer zou zien zitten."