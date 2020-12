Veroordeelde wapenhandelaar Kouwenhoven mag Zuid-Afrika uit worden gezet

De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven, die veroordeeld is voor de handel in wapens, mag Zuid-Afrika uit worden gezet. Dat zegt het Hooggerechtshof van Zuid-Afrika, schrijft persbureau Bloomberg.

Half november verklaarde het land Kouwenhoven tot ongewenst persoon en trok zijn visum in. Kouwenhoven maakte bezwaar tegen dat besluit, maar het hof verwierp dat. De Nederlander woont sinds 2016 in Kaapstad.

Bij verstek veroordeeld

Kouwenhoven (78) werd in Nederland in 2017 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van negentien jaar voor illegale wapenhandel en oorlogsmisdrijven in Liberia. Met de wapenleveranties schond hij het embargo dat was ingesteld door de Verenigde Naties.

Kouwenhoven heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Na een beroep liet de Hoge Raad de uitspraak van het hof een jaar later in stand, daarmee werd de straf definitief.

Nederland vroeg Zuid-Afrika om uitlevering van Kouwenhoven. Dat liep dit jaar spaak. Volgens de Zuid-Afrikaanse rechter was uitlevering in strijd met het uitleveringsverdrag, omdat Kouwenhoven zijn misdrijven niet in Nederland, maar in Liberia heeft gepleegd.