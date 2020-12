Ten Hag verklaart remise Ajax: 'Ziet dat spelers niet meer alles kunnen geven'

"Je waarschuwt ze ervoor in de rust", zei Ten Hag. "Dan moet er een tandje bij. Dat tandje heb ik toen niet gezien. Pas nadat het 1-1 was geworden."

"Een klein dompertje", relativeerde Daley Blind de kleurloze remise tot twee keer toe. "En we staan bovenaan. Het zegt nog niks, maar het is toch lekker."

Met een drukke januarimaand vol toppers in het vooruitzicht, heeft Ajax verzuimd de marge met achtervolger PSV op drie punten te brengen. Twee werden er verspeeld in Tilburg, al blijven de Amsterdammers wel koploper.

"Je ziet aan het eind van het jaar dat spelers niet meer alles kunnen geven", zei Ten Hag. Ajax maakte het vooral zichzelf moeilijk in Tilburg, in het veld werden volgens hem niet altijd meer de juiste keuzes gemaakt. "Logisch, menselijk."

Dat gold overigens niet voor Blind, die had laat in het jaar nog wel zin in een doordeweeks potje voetbal. Bijna scoorde hij zelfs nog.

'Net naast is niet genoeg'

"Ik zat lekker in de wedstrijd. Ik dacht: ik probeer het even", zei de linkspoot over zijn poging die net de juiste richting miste. "Net naast is niet genoeg."

Op 10 januari komt directe concurrent PSV naar de Johan Cruijff Arena. Ten Hag ziet de confrontatie met vertrouwen tegemoet. Zijn ploeg zal volgens hem tegen die tijd de batterij weer hebben opgeladen, ook al is de pauze iets korter dan gebruikelijk.

"Laten we zorgen dat er dan weer een team staat. Een team dat vecht, dat het wel kan volhouden."

Bekijk hieronder de reacties vanuit het kamp van Willem II: