Supersub Szöke bezorgt Heracles tweede zege op rij, op bezoek in Groningen

De spelers en staf van Heracles gaan met een onverwacht goed gevoel aan de kerstdis. De Almeloërs boekten op bezoek bij FC Groningen hun tweede eredivisie-overwinning in vier dagen: 0-1.

Een ongekende weelde voor Heracles, dat in de laatste twee speelronden evenveel competitiezeges boekte als in de twaalf daarvoor.

Adrian Szöke was de gevierde man in Groningen. De Hongaar viel in de 74ste minuut in voor Sinan Bakis en maakte vier minuten later op knappe wijze de enige goal van de wedstrijd.

Szöke werd gevonden door Ismail Azzaoui en verschalkte FC Groningen-doelman Sergio Padt met een knap stiftje: 0-1.

