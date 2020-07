Iraakse regeringsadviseur doodgeschoten voor zijn huis

In Irak is voormalig regeringsadviseur en politiek analist Hisham al-Hashimi vermoord. Hij werd door gewapende mannen op een motor voor zijn huis in Bagdad neergeschoten. Volgens regeringsbronnen was het een gerichte actie. De moord is door niemand opgeëist.

Hashimi was een belangrijke terreurdeskundige. Hij schreef verschillende boeken over al-Qaida en IS en publiceerde meer dan 500 artikelen over extremistische groeperingen. Hij verscheen regelmatig op de Iraakse televisie en zijn expertise werd gezocht door regeringsfunctionarissen, journalisten en onderzoekers.

Kritisch over milities

Tijdens het regime van Saddam Hoessein werd hij gearresteerd en tot een gevangenisstraf veroordeeld. In 2002 werd hij vrijgelaten. Daarna werkte hij als adviseur van voormalig premier Haider al-Abadi en was informeel verbonden aan de regering van de huidige premier, Mustafa al-Kadhimi.

Een paar weken geleden had hij volgens persbureau AP tegen vertrouwelingen gezegd dat hij vreesde dat door Iran gesteunde milities het op hem gemunt hadden, omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de activiteiten van die milities.

Zijn dood komt op het moment dat de Iraakse regering worstelt met een golf van raketaanvallen, gericht op Amerikaanse doelen in het land, die vermoedelijk komen van door Iran gesteunde milities.