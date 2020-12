Casemiro en Benzema bezorgen Real Madrid de zesde zege op rij

Real Madrid houdt de druk op stadsgenoot Atlético maximaal. De ploeg van Zinédine Zidane staat dankzij een 2-0 overwinning op Granada in punten weer gelijk met de koploper van La Liga, die wel twee wedstrijden minder heeft gespeeld.

Madrid moest even wakker worden, Granada kreeg al na 26 seconden een grote kans op de openingstreffer via Antonio Puertas, maar domineerde daarna in eigen huis. Toch was het lang wachten op een doelpunt voor de Spaanse grootmacht.

Een klein kwartier na rust brak Casemiro, stofzuiger op het middenveld met een neusje voor belangrijke goals, de ban. De 28-jarige Braziliaan kopte raak uit een voorzet van Marco Asensio, die al voor rust was ingevallen voor de geblesseerde Rodrygo en zeer aanwezig was.