Wattimena ook na Kerst nog op WK darts, amateur Lowe stunt tegen Smith

Jermaine Wattimena schreeuwt het uit in zijn partij tegen Nick Kenny - BSR

Het WK darts in het Londense Alexandra Palace gaat na de Kerst verder met vijf Nederlanders. Dankzij een overtuigende zege op Nick Kenny heeft namelijk ook Jermaine Wattimena zich geplaatst voor de derde ronde: 3-1. Eerder verzekerden Michael van Gerwen, Vincent van der Voort, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode zich van een plek bij de beste 32. De grootste stunt van de tweede ronde vond plaats in de laatste partij. Jason Lowe, een 48-jarige bouwvakker die zich na een lang kwalificatietraject had weten te plaatsen voor het WK, speelde de wedstrijd van zijn leven en dwong daarmee de nummer vier van de wereld, Michael Smith, op de knieën.

Hoge toppen, diepe dalen Voor Wattimena was het al de zevende deelname in Ally Pally, maar slechts twee keer stapte hij als winnaar van het podium. Kenny debuteerde dit jaar op het WK, maar stuurde in de eerste ronde wel Derk Telnekes naar huis. Tegen Wattimena had de 27-jarige Welshman weinig in te brengen. De 32-jarige Wattimena begon sterk en won de eerste set overtuigend, maar in de tweede liet het uitgooien de Westervoorter in de steek. Zo miste hij in de tweede set elf kansen op een dubbel. Kenny profiteerde en trok de stand in sets gelijk. In de derde set herpakte Wattimena zich: in de eerste leg gooide hij zijn eerste 180, hij gooide uit met dubbel-1 (waar hij in de tweede set nog faalde op dat punt) en maakte even later indruk met een finish van 156. Daarna kwam Kenny er niet meer aan te pas. Met een pijl op dubbel-2 gooide Wattimena de wedstrijd gedecideerd uit.

Amateur Lowe declasseert Smith Voor Michael Smith, de nummer vier van de plaatsingslijst, werd het een traumatische avond. De WK-finalist van twee jaar geleden verloor sensationeel van Jason Lowe, een voor het grote publiek volstrekt onbekende darter uit Cradley Heath in de Midlands. Lowe geldt als een goede amateurdarter, maar dat weerhield hem er niet van dit jaar mee te doen aan de Qualifying School, een serie toernooien waar een startbewijs voor de eerste ronde van het WK afgedwongen kan worden.

Jason Lowe zorgde voor de grootste sensatie bij het WK darts door Michael Smith (4) naar huis te gooien - BSR

Van het verschil in status tussen Lowe en Smith was niets te merken. Lowe speelde bijna foutloos, kwam in een mum van tijd op 2-0 in sets en gaf Smith geen enkele kans. In de derde set toonde Smith, die regelmatig een wandelingetje maakte over het podium om tot zichzelf te komen, vechtlust en sleepte op het tandvlees in de vijfde leg alsnog de derde set binnen. Lowe was niet onder de indruk en ging in de vierde set gewoon verder met uitstekend spelen. Met een gemiddelde van ver boven de 100 na drie pijlen stoomde hij door naar 3-0 in legs en plaatste zich zo voor de derde ronde.

Van der Voort tegen Aspinall, Noppert tegen Chisnall Ook Nathan Aspinall scheerde langs de afgrond tegen Scott Waites, maar bleef ternauwernood overeind. De als zesde geplaatste Engelsman, die bij zijn debuut vorig jaar pas in de halve finales een halt werd toegeroepen door Michael van Gerwen, knokte zich in een bloedstollend gevecht met Scott Waites terug van een 2-0 achterstand in sets en won met 3-2. In de derde ronde neemt Aspinall het op tegen Vincent van der Voort. Danny Noppert stuit in de derde ronde van het WK darts op de als achtste geplaatste Dave Chisnall. In de eerste partij van de avond kwam 'Chizzy' tegen oud-jeugdwereldkampioen Keegan Brown nog met 1-0 in sets achter, maar vervolgens herpakte Chisnall zich om uiteindelijk met 3-1 de winst veilig te stellen. De spelers waren aan elkaar gewaagd - drie van de vier sets eindigden in 3-2 - maar Chisnall had de langste adem en sloeg toe op de beslissende momenten.