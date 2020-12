Wattimena klopt Kenny en is vijfde Nederlander in derde ronde WK

Hoge toppen, diepe dalen

Voor Wattimena was het al de zevende deelname in Ally Pally, maar slechts twee keer stapte hij als winnaar van het podium. Kenny debuteerde dit jaar op het WK, maar stuurde in de eerste ronde wel Derk Telnekes naar huis. Tegen Wattimena had de 27-jarige Welshman weinig in te brengen.

De 32-jarige Wattimena begon sterk en won de eerste set overtuigend, maar in de tweede liet het uitgooien de Westervoorter in de steek. Zo miste hij in de tweede set elf kansen op een dubbel. Kenny profiteerde en trok de stand in sets gelijk.

In de derde set herpakte Wattimena zich: in de eerste leg gooide hij zijn eerste 180, hij gooide uit met dubbel-1 (waar hij in de tweede set nog faalde op dat punt) en maakte even later indruk met een finish van 156.

Daarna kwam Kenny er niet meer aan te pas. Met een pijl op dubbel-2 gooide Wattimena de wedstrijd gedecideerd uit.