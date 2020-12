Auto te water in Zutphen, inzittende na reddingsoperatie overleden

In Zutphen is vanavond door nog onbekende oorzaak een auto te water geraakt. Het voertuig verdween volledig onder water.

Er zat nog iemand in de auto. Het slachtoffer is door duikers van de brandweer uit het voertuig gehaald en overgedragen aan de ambulancedienst. Later op de avond twitterde politie Gelderland dat de bestuurster is overleden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer.

De reddingsactie trok volgens Omroep Gelderland veel publiek. De veiligheidsregio riep mensen op om de hulpdiensten de ruimte te geven en er werden hekken geplaatst.