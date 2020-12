Meer dan honderd doden na aanval in Ethiopië

Meer dan honderd mensen zijn omgekomen na aanvallen in Ethiopië, meldt persbureau Reuters op basis van een lokale mensenrechtenorganisatie. Schutters namen in de vroege ochtend mensen onder vuur in een dorp in de regio Benishangul-Gumuz in het westen van het land. Ook werden huizen in brand gestoken waarin mensen lagen te slapen.

Een boer uit het dorp zei tegen persbureau Reuters dat hij 82 lichamen in een veld dicht bij zijn huis zag. Hij en zijn gezin werden wakker van geweerschoten en renden daarop hun huis uit. Zijn vrouw en vijf kinderen werden doodgeschoten. Ook hij werd geraakt. Vier andere kinderen wisten te ontsnappen, maar zijn nu vermist.

Een andere inwoner uit hetzelfde dorp zei tegen het persbureau dat gewapende mannen rond 06.00 uur het gebied binnen stormden. Hij telde twintig doden op een andere locatie. Ook hij werd geraakt door een kogel.

Ook mesaanvallen

Artsen in het gebied hebben zeker 38 gewonden behandeld. De meeste van hen hadden schotwonden. Getuigen vertelden de artsen dat er ook mensen met messen werden omgebracht en dat er huizen in brand werden gestoken. Slachtoffers die het vuur probeerden te ontvluchten werden neergeschoten.

De aanval was een dag nadat premier Abiy Ahmed, een legerleider en andere hooggeplaatste ambtenaren de regio bezochten. Ze deden een oproep om de rust te bewaren nadat er eerder dodelijke incidenten tussen verschillende etnische groepen hadden plaatsgevonden.

Conflict in noorden

Het is al weken onrustig in Ethiopië. In de noordelijke regio Tigray vecht het leger tegen rebellen. Abiy besloot om Tigray binnen te vallen. Dit gebeurde nadat hij milities van de politieke partij die Tigray bestuurt, de TPLF, beschuldigde van het aanvallen van kazernes van het federale leger waarbij militairen werden gedood. Bijna 950.000 mensen zijn dat gebied ontvlucht.

Omdat het leger nu vooral in het noorden actief is, bestaat de angst dat de veiligheid in andere gebieden niet gewaarborgd kan worden.