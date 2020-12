Onrust in CAR neemt toe in aanloop naar verkiezingen

De VN-vredesmacht Minusca zegt weer de controle te hebben over de stad Bambari in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). De vierde stad van het land werd gisteren door oprukkende rebellen ingenomen. Dat gebeurde na een urenlange strijd met militairen van de VN-vredesmacht.

Ook in en rond andere steden in de CAR, een van Afrika's armste en meest instabiele landen, is het al tijden onrustig in de aanloop naar verkiezingen, komende zondag. Dan wordt er een nieuwe president en een nieuw parlement gekozen in het land dat al jaren wordt geteisterd door conflicten, geweld en staatsgrepen.

Volgens Human Rights Watch zijn bij het geweld van de afgelopen dagen minstens vijf burgers omgekomen en zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen.

Staatsgreep

De aanvallen door de rebellen volgden nadat de regering van zittend president Touadéra ex-president Bozizé afgelopen weekend ervan had beschuldigd dat hij een staatsgreep wilde plegen.

Bozizé kwam in 2003 na een staatsgreep aan de macht en werd tien jaar later door moslimrebellen verdreven. Gezien zijn verleden van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid mag hij van het constitutionele hof niet aan de verkiezingen meedoen. Ook heeft de VN hem sancties opgelegd, zoals een reisverbod en het bevriezen van bankrekeningen.

Gevechtsvliegtuigen

Na de opmars van de rebellen stuurden Rusland en Rwanda vandaag honderden militairen naar de CAR om de VN-vredesmacht te helpen de rust te herstellen. De Franse president Macron stuurde gevechtsvliegtuigen. "Parijs veroordeelt daarmee de pogingen om de situatie in de voormalige Franse kolonie verder te destabiliseren", staat in een verklaring van het Elysée.

Een woordvoerder van de VN-vredesmacht zei op een persconferentie in de hoofdstad Bangui dat de gewapende milities zijn teruggedrongen en dat de burgers weer terugkeren.