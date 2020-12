Ajax na kleurloze remise bij Willem II een fletse winterkampioen

Ajax mag zich winterkampioen noemen. Het daarvoor benodigde gelijkspel bij Willem II (1-1) zal voor de Amsterdammers aanvoelen als een passend eind aan het teleurstellend verlopen kalenderjaar. Een paar weken nadat Ajax te licht werd bevonden voor overwintering in de Champions League, achtte Erik ten Hag zijn selectie wel in staat de titel in de eredivisie te bemachtigen. "Voor Nederland moeten we goed genoeg zijn", zei Ten Hag na de moeizame bekerzege op Utrecht. Bekijk hier de reacties van trainer Erik ten Hag en Daley Blind na de remise bij Willem II:

In de competitie staat Ajax na veertien speelronden een punt voor op PSV. Bovendien zijn alle toppers verschoven naar het tweede competitiedeel, dus in meerdere opzichten is het veel te vroeg om conclusies te trekken over de onderlinge krachtsverhoudingen. Overlevingsmodus Wel werd in Tilburg duidelijk dat Ajax snakte naar een paar weken rust. Ten Hag kon geen beroep doen op Mohammed Kudus, Lassina Traoré, Brian Brobbey, Noussair Mazraoui en David Neres. De gehavende ploeg ging na een flitsende start al snel in de overlevingsmodus. Willem II-keeper Robbin Ruiter blunderde al na drie minuten bij een laag schot van Antony (0-1), waarna Klaas-Jan Huntelaar een paar minuten later een goede kopkans kreeg om de marge te verdubbelen. Bekijk hier de reacties van Robbin Ruiter en trainer Adrie Koster: