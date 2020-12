Geen drank of drugs bij Maradona, maar lichaam wordt mogelijk toch opgegraven

Diego Maradona had lever-, nier- en hartaandoeningen, maar in zijn lichaam werden na zijn dood geen sporen van alcohol of andere verdovende middelen gevonden. Dat is de uitkomst van een tweede autopsierapport dat woensdag is verschenen.

Maradona overleed op 25 november, een paar weken na zijn zestigste verjaardag.

Na de dood van de Argentijnse voetballegende werd een onderzoek ingesteld naar mogelijke nalatigheid door medici bij wie Maradona onder behandeling was. Zo werden er huiszoekingen gedaan in het huis en kantoor van Leopold Luque, de arts die verantwoordelijk werd geacht voor de gezondheid van Maradona.

Geopereerd

Argentijnse media meldden zelfs dat Luque was aangeklaagd, nadat een hartaanval Maradona fataal was geworden. Eerder in de maand was de oud-voetballer nog door Luque geopereerd.

Lijfarts Leopoldo Luque reageert geëmotioneerd op alle aantijgingen: