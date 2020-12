AZ is niet beter, maar wel effectiever dan Vitesse en wint subtopper

Na een fraaie, maar terecht afgekeurde treffer van AZ-middenvelder Tijjani Reijnders - Timo Letschert stond ruim buitenspel - kwam Vitesse echter steeds beter in de wedstrijd.

Boadu scoort

De bezoekers kregen goede kansen via Matus Bero en Loïs Openda en de gelijkmaker leek een kwestie van tijd, maar het was AZ dat scoorde. Myron Boadu rondde koeltjes af in de lange hoek, na een counter via onder meer Owen Wijndal: 2-0.

Het was het eerste doelpunt van Boadu in zes wedstrijden, waarvan hij er vijf in de basis stond.