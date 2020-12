Zuid-Afrikaanse virusvariant duikt op in Verenigd Koninkrijk

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. De Britse minister van Gezondheidszorg Hancock zei op een persconferentie dat de mutatie is vastgesteld bij twee personen die contact hadden met mensen die recent uit Zuid-Afrika zijn teruggekeerd.

Hancock noemde de Zuid-Afrikaanse mutatie "hoogst zorgelijk", omdat die net als de Britse variant besmettelijker lijkt dan het bekende coronavirus SARS-CoV-2.

Vliegverboden

Afgelopen weekeinde besloot Nederland, net als veel andere landen, vanwege die Britse virusvariant een vlieg- en aanmeerverbod voor reizigers uit het VK in te stellen.

Afgelopen nacht kwam dat verbod te vervallen. Alle passagiers moeten voor aanvang van de reis nu een negatieve coronatest aanleveren.

Het RIVM verwacht dat de Britse variant vanwege de hogere besmettelijkheid uiteindelijk de dominante stam van het virus zal worden in Nederland. De variant is zich aan het verspreiden door het land, vermoedt het RIVM. "Meerdere signalen wijzen daarop", zegt Chantal Reusken, hoofd-viroloog van het RIVM tegen de NOS.

Besmettelijker

Zowel de 'Britse' als de 'Zuid-Afrikaanse' mutatie lijken besmettelijker dan het coronavirus dat al langer rondwaart, zegt directeur Susan Hopkins van overheidsorgaan Public Health England. "Voor de Britse variant hebben we daar meer bewijs voor, omdat we die uitgebreid hebben bestudeerd. We leren nog over Zuid-Afrikaanse variant."

Volgens Hopkins zijn de twee varianten genetisch heel verschillend van elkaar. Ze verwacht dat de huidige vaccins gewoon werken tegen beide varianten.