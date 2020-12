Weer nieuwe virusvariant opgedoken in Verenigd Koninkrijk

Er is weer een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. De Britse minister van Gezondheidszorg Hancock zei op een persconferentie dat de mutatie werd vastgesteld bij twee personen die contact hadden met mensen die recent uit Zuid-Afrika zijn teruggekeerd.

Hancock noemde de nieuwste mutatie "hoogst zorgelijk". Volgens hem is de variant nog besmettelijker dan de mutatie die in september voor het eerst opdook in het land.

Vliegverboden

Nederland besloot vanwege die virusvariant afgelopen weekeinde een vlieg- en aanmeerverbod voor reizigers uit het VK in te stellen. Later kwam daar een soortgelijk vliegverbod voor Zuid-Afrika bij, omdat daar ook een besmettelijker variant van het virus rondwaarde.

Afgelopen nacht kwamen die verboden te vervallen. Alle passagiers uit deze landen moeten voor aanvang van de reis nu een negatieve coronatest aanleveren.

De directeur van overheidsorgaan Public Health England zegt dat de twee nieuwe varianten in het VK allebei besmettelijker zijn, maar wel heel anders zijn dan de varianten in Zuid-Afrika.