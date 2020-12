Tientallen dode duiven in centrum van Lelystad, mogelijk vergiftigd

In het centrum van Lelystad zijn in een week tijd 54 dode duiven gevonden. De vogels lagen op straat en op een aantal daken. De doodsoorzaak van de dieren wordt momenteel onderzocht door Wageningen University & Research.

Gebleken is dat de dieren hun krop vol hadden zitten met graan. Vogels bewaren in hun krop voedsel om later aan hun jongen te geven. Het orgaan zit tussen de slokdarm en de maag.

De onderzoekers denken dat het graan de doodsoorzaak is, want de onderzochte dieren waren bijna allemaal in goede conditie. "De graankorrels waren iets roze verkleurd. Niet direct zo roze als muizenkorrels, maar mijn eerste verdenking zou zijn dat er iets mis is met het graan", zegt een onderzoeker.