'Hopelijk nieuws over brexit-deal in de vroege ochtend'

Rem Korteweg, brexit-expert van Instituut Clingendael, is optimistisch over de uitkomst, zegt hij in Nieuwsuur. "Nog nooit in de afgelopen vier jaar hebben we zulke positieven geluiden gehoord over de brexit. Zowel Brussel als Londen staan in de startblokken om aan te kondigen dat er een deal is." Volgens hem is het eerder een kwestie van uren dan dagen, maar kan het ook nog best Kerstavond worden.

"Het lijkt erop dat er op het allerhoogste politieke niveau een doorbraak is, maar dan is de grote vraag of ze het ook eens zijn op detailniveau, over die meer dan 1800 pagina's tekst."

Korteweg denkt dat de onderhandelaars nog even de tijd willen nemen om alles goed te bekijken. "Want je zal maar met iets akkoord gaan, en dan wordt die tekst gepubliceerd en dan blijken er toch zaken in te staan die onvoordelig zijn voor bijvoorbeeld Boris Johnson." Daarnaast moet gecheckt worden of alles klopt met internationale verdragen en de regels van de Wereldhandelsorganisatie. "Daar is een laatste check op nodig."

Het kan zijn dat individuele EU-lidstaten nog twijfelen. "Het lijkt dat dat misschien nu wel speelt", zegt Korteweg. "Er is een mandaat afgesporken, een resultaat dat Barnier moet bereiken om de 27 EU-lidstaten tevreden te stellen. Maar daar staat bijvoorbeeld niet precies in hoeveel miljoen ton haring of mosselen iedere lidstaat straks mag vangen. Daar moet even rustig naar gekeken worden. Iedere lidstaat moet zijn afweging maken: is dit goed genoeg om mee akkoord te gaan? In dat proces zitten we op dit moment."