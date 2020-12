Brexit-deal lijkt ophanden • 'Lucht zwanger van verwachting'

In Brussel wordt bevestigd dat er ontwikkelingen zijn, zegt redacteur Brussel Bert van Slooten. "De lucht is zwanger van verwachting maar we zijn er nog niet", zo laat een EU-diplomaat weten. De eerdere berichten over de regeringsleiders die morgen beschikbaar moeten zijn om de deal goed te keuren worden afgedaan als een formaliteit, omdat er ruimte moet worden gereserveerd in de agenda's van de 27 EU-leiders die de deal moeten goedkeuren.

Andere bronnen bevestigen aan de NOS dat met name op het gebied van de eerlijke spelregels (het level playing field) gisteren afspraken zijn gemaakt.

Over de visserij lopen de meningen nog steeds uiteen. Met name de Ieren zijn ontevreden over de hoeveelheid makreel die ze mogen vangen.