Brexit-deal lijkt ophanden • 'EU-procedures voor akkoord in gang gezet'

Visserij is nog steeds een belangrijk struikelblok in de brexit-onderhandelingen. De discussie gaat over nu de hoeveelheid makreel die EU-vissers in Britse wateren mogen vangen. Vooral de Ieren vinden dat ze te weinig krijgen.

Volgens tabloid The Sun is er ook onenigheid over accu's. De EU zou niet willen dat Britse autofabrikanten Chinese accu's in hun elektrische voertuigen gebruiken.