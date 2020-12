'Supercommissaris' Kees van Lede (78) overleden

Kees van Lede, oud-topman van AkzoNobel, is op 78-jarige leeftijd overleden. Van Lede overleed gisteren aan de gevolgen van corona, heeft zijn familie bekendgemaakt.

Van Lede is meermaals uitgeroepen tot de machtigste man of machtigste commissaris van Nederland, vanwege de vele commissariaten die hij bekleedde bij beursgenoteerde bedrijven als Heineken, Air France-KLM en Sara Lee.

Zelf was hij bijna twintig jaar bestuursvoorzitter van verfmultinational AkzoNobel, van 1994 tot 2003. "Je moet de voordelen van zo'n baan niet onderschatten", zei hij tegen zakennieuwssite MT toen hij zijn vertrek bij Akzo had aangekondigd. "Je hoeft je over inkomen geen zorgen te maken, je wordt uitgenodigd voor interessante evenementen, en je doet mee met de gedachtevorming in je land en daarbuiten."

In de jaren 80 was Van Lede voorzitter van werkgeversvereniging VNO, een van de voorlopers van VNO-NCW. Eerder dit jaar kwam nog een boek uit dat hij samen met Joris Luyendijk schreef: Pessimisme is voor losers. Daarin kijkt hij onder meer terug op zijn leven in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. "Het aandeelhouderskapitalisme zoals dat op dit moment bestaat, is onhoudbaar", zei hij tegen het FD in een interview over het boek. "Maar ik kom er maar niet achter wat ervoor in de plaats kan komen."