Bosnisch vluchtelingenkamp verwoest door brand, vermoedelijk aangestoken

In het noordwesten van Bosnië is vanochtend brand uitgebroken in een tijdelijk migrantenkamp. De brand verwoestte de onderkomens van 1200 mensen die in het Lipa-kamp verbleven. Niemand raakte gewond. Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle.

Getuigen zeggen dat de brand waarschijnlijk in een opslag voor brandstof is ontstaan. Het vuur verspreidde zich daarna snel naar de tenten waar de migranten woonden. Officiële bronnen zeggen dat er sprake is van brandstichting.

"Voor zover we nu weten, heeft een groep voormalige bewoners drie tenten en containers in brand gestoken nadat de meeste migranten het kamp hadden verlaten", plaatste Peter Van Der Auweraert van de Bosnische afdeling van de Internationale Organisatie voor Migratie op Twitter.