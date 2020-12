Van der Poel moet crosszege in Herentals aan Van Aert laten na lekke band

Het tweede veldritduel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert is in het voordeel van de Belg geëindigd. Van der Poel had halverwege de cross in Herentals een kleine voorsprong op zijn rivaal, maar na een lekke band viel hij terug.

Van der Poel en Van Aert troffen elkaar afgelopen zondag voor het eerst deze winter. In Namen was Van der Poel de sterkste in een strijd waarin ook Tom Pidcock zich mengde. De Brit stond in Herentals niet aan de start.

Kleine voorsprong tot lekke band

Van der Poel pakte in Herentals al snel de leiding, Van Aert kwam op een derde positie te rijden achter de Belg Michael Vanthourenhout. Toen Van Aert de tweede plek overnam, bleef hij steeds op een handvol seconden van Van der Poel rijden. Tot diens lekke band, kreeg de Belg het gat maar niet gedicht.

Nadat Van Aert zijn onfortuinlijke Nederlandse rivaal wel had weten te passeren, liep de achterstand van Van der Poel in de stromende regen snel op, waardoor Van Aerts eerste crosszege dit seizoen niet meer in gevaar kwam. Zelfs een slippertje - waardoor Van Aert nog even in de netten belandde - deerde hem niet.

Voor Van der Poel is het de eerste keer sinds februari 2018 dat hij de zege in een cross aan Van Aert moet laten.

Alvarado wint weer eens

Bij de vrouwen was Ceylin del Carmen Alvarado de sterkste op de blubberige omloop. Vijf weken geleden won de wereldkampioene in Leuven voor het laatst een cross. Ze kwam toen ook ten val en kampte lange tijd met de gevolgen daarvan. "Ik heb bijna twee weken niks kunnen doen", zei ze bij Sporza.