'EU-landen bereiden zich voor op handelsakkoord met VK'

EU-bronnen melden aan de NOS dat het gaat om een formele mededeling en dat het niet per se betekent dat een handelsakkoord bijna rond is.

De EU-lidstaten hebben procedures in gang gezet waarmee het handelsakkoord kan intreden, zeggen de bronnen tegen Reuters. De deal zou bijna rond zijn. "Het is een kwestie van bekendmaken, vandaag of morgen."

Regeringsleiders van lidstaten van de Europese Unie hebben te horen gekregen dat ze morgen beschikbaar moeten zijn in het geval dat er een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk komt. Dat meldt persbureau Reuters op basis van diplomatieke bronnen in Brussel.

Er moet voor het eind van het jaar een deal liggen, want in 2021 komt de brexit-overgangsperiode ten einde en vervallen de bestaande vrijhandelsafspraken. In dat geval zouden de Britten en de EU volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie met elkaar gaan handelen, wat beide economieën veel geld kost.

Visserij is en blijft een belangrijk struikelblok. De discussie gaat nu over de hoeveelheid makreel die EU-vissers in Britse wateren mogen vangen. Vooral de Ieren vinden dat ze te weinig krijgen.

Tabloid The Sun schrijft dat er nu ook gedoe is over accu's. De EU zou niet willen dat Britse autofabrikanten Chinese accu's in hun elektrische voertuigen stoppen.