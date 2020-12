Ajax gaat feestdagen in als koploper, FC Emmen als hekkensluiter

Het is eenrichtingsverkeer in het eerste kwartier. Ajax heeft alweer een paar aardige mogelijkheden gehad via Huntelaar (kopbal over) en Tagliafico (ver over).

De sfeer in Tilburg is door de stromende regen soms spookachtig, vertelt commentator Jeroen Elshoff, doordat het geluid van de kletterende regen op de daken door het ontbreken van publiek duidelijk hoorbaar is.

Willem II-Ajax 0-1