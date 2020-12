Miljoenen Amerikanen op rand van afgrond, politiek oneens over steungeld

Na acht maanden onderhandelen werden de Democraten en Republikeinen in het Amerikaanse Congres het maandag eens over een nieuw coronasteunpakket. Maar president Donald Trump weigert nu zijn handtekening onder het akkoord te zetten. Hij vindt dat er te veel afspraken in het pakket zitten die niets met corona te maken hebben en dat Amerikanen veel meer geld moeten krijgen dan het afgesproken "belachelijk lage" bedrag van 600 dollar per persoon.

In het nieuwe pakket zijn inderdaad allerlei regelingen opgenomen om beide partijen tevreden te stellen. Van een belastingaftrek voor bootbezitters tot nieuwe nationale musea over Latino-Amerikanen en vrouwengeschiedenis. Maar veruit het belangrijkst voor de meeste Amerikanen zijn de eenmalige 600 dollar die iedereen krijgt en de 300 dollar per week voor werklozen. De bedragen zijn de helft van wat Amerikanen in het voorjaar kregen, maar toen zat het hele land dan ook op slot.

Trump eist nu 2000 dollar handje contactje per persoon, een bedrag dat de Democraten wel zien zitten maar Trumps eigen Republikeinen veel te hoog vinden. Als de president en de congresleden het niet eens worden, verliezen meer dan twaalf miljoen werklozen de dag na Kerst hun uitkering. Ze dreigen dan hun huur-, gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer te kunnen betalen en aan te moeten kloppen bij de voedselbank.

'Mensen lijden honger'

De nood is dus hoog en dat is voelbaar door de hele Verenigde Staten. In het noorden van Michigan groeiden de afgelopen weken de rijen voor de voedselbanken gestaag. "We zien mensen die we nog nooit gezien hebben en mensen die we al heel lang niet gezien hebben", zegt Jean Beethem van de voedselbank van een kerk in de plaats Cheboygan. "Mensen lijden honger."

Een van de vaste vrijwilligers bij de voedselbank is de 46-jarige David Martin. Hij is een van de zogenoemde werkende armen. Hij heeft een parttime baan, maar het inkomen is niet genoeg om van rond te komen. Daarom heeft hij een aanvullende uitkering. Die dreigt hij op Tweede Kerstdag te verliezen, door het aflopen van het eerste steunpakket. "En dat terwijl de pandemie er nog steeds is. Ik maak me zorgen dat het geen prioriteit meer heeft nu er een vaccin is. Mensen lijden nog steeds. Dag in dag uit."