Engels international Trippier 10 weken geschorst voor overtreden gokregels

Kieran Trippier is 10 weken geschorst wegens het overtreden van de gokregels van de Engelse voetbalbond FA. De rechtsback van Atlético Madrid en de Engelse nationale ploeg moet daarnaast een boete van 70.000 pond, zo'n 77.000 euro, betalen.

Trippier werd in mei aangeklaagd voor zeven vermeende overtredingen van de gokregels ten tijde van zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid, in juli 2019. Een onafhankelijke commissie van de FA achtte vier van die zeven overtredingen bewezen.

Waarvoor Trippier precies veroordeeld is, is nog niet bekendgemaakt. De 30-jarige Engelsman heeft de regels overtreden die voorschrijven dat spelers geen weddenschappen mogen afsluiten op zaken in het voetbal en ook geen relevante vertrouwelijke informatie mogen verschaffen aan een ander die vervolgens een weddenschap afsluit.

Die regels beperken zich niet tot gebeurtenissen in en rondom wedstrijden, ook wedden op het al dan niet doorgaan van een transfer is verboden.