Van Gerwen komt met pijlsnelle Evans oude bekende tegen op WK darts

Michael van Gerwen neemt het in de derde ronde van het WK darts op tegen Ricky Evans. De drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen bewaart goede herinneringen aan de Engelsman.

Vorig jaar won hij namelijk nog eenvoudig met 4-0 toen de twee elkaar ook al tegenkwamen in de derde ronde van het WK. Van de negen overige onderlinge wedstrijden won Van Gerwen er acht.

Clash van speelstijlen

De als 32ste geplaatste Evans rekende woensdag in de tweede ronde met 3-1 af met Mickey Mansell. De ontmoeting tussen de Engelsman en de Noord-Ier was een clash van speelstijlen.

Evans, die zijn pijlen altijd in ziedend tempo richting het bord vuurt, had in de eerste set nog moeite met het trage ritme van Mansell, maar kende in het vervolg van de partij geen problemen.

Anderson verslaat Razma

Gary Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, slaagde er een dag na zijn vijftigste verjaardag ook in om de derde ronde te bereiken.