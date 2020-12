Celstraf geëist voor aanslag met vuurwerkbom in Urk

Tegen een 29-jarige man uit Urk is een celstraf van zes jaar geëist voor een aanslag met een vuurwerkbom op een huis op Urk vorig jaar. De officier van justitie ziet hem als de initiator van de aanslag.

Een andere betrokkene, een man van 24, werd onlangs veroordeeld tot vier jaar cel. De twee mannen worden ervan beschuldigd dat zij zwaar vuurwerk in de brievenbus van een woning in het dorp hebben gegooid. Daarop volgde een explosie die veel schade aanrichtte.

De 24-jarige bekende in oktober dat hij het vuurwerk heeft gegooid. Hij zegt onder druk te zijn gezet door de verdachte die vandaag terechtstond.

De man van 29 verklaarde in de rechtbank dat hij het erg vindt wat er gebeurd is: "Het is verschrikkelijk dat ik in verband word gebracht met iets dat vreselijk tegen mijn principes ingaat."

Hij beweert dat hij de 24-jarige man op de dag van de aanslag een lift gaf. Ze zouden gestopt zijn bij een huis omdat de lifter daar een telefoon wilde afgeven. "Toen hij weer instapte, riep hij: 'Rijden, rijden!' Ik had geen idee wat er aan de hand was. Pas toen ik de explosie hoorde, schreeuwde ik naar hem: 'Wat heb je gedaan?'", schrijft Omroep Flevoland.

Enorme ravage

De ontplofte vuurwerkbom veroorzaakte vorig jaar een enorme ravage in de woning en blies onder meer de voordeur uit het kozijn. Ook bezweek een muur. De bewoners waren op het moment van de explosie thuis, maar raakten niet gewond.

De reeds veroordeelde man heeft verklaard dat het vuurwerk bij het verkeerde huis naar binnen werd gegooid. Het eigenlijke doelwit was de woning van een echtpaar dat aan de politie had doorgegeven dat er mogelijk illegaal vuurwerk in dozen in een auto lag.