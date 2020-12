Bendsneyder dankt grootouders en kan loopbaan toch in Moto2 voortzetten

Hij had zich al berust in een stapje terug in de motorsport, maar Bo Bendsneyder zal komend seizoen alsnog te zien zijn in de Moto2. De 21-jarige Rotterdammer heeft getekend voor het Pertamina Mandalika SAG Team.

Bendsneyder wist niet beter of hij zou na twee seizoenen Moto3 en drie (magere) jaren in de Moto2 volgend jaar zijn kunsten gaan vertonen bij het Nederlandse EAB Racing in het WK Supersport, het kleine broertje van de Moto2. Hij ontving echter op het laatste moment een aanbod van het Pertamina Mandalika SAG Team, waarop hij gretig inging.

Indonesische roots

De nummer 23 van het afgelopen Moto2-seizoen dankt zijn nieuwe contract vooral aan zijn grootouders, daar het SAG Team vanwege de nieuwe hoofdsponsor op zoek was naar een coureur met Indonesische roots. Bendsneyders grootouders van vaderskant zijn in 1956 vanuit Surabaya, de hoofdstad van de provincie Oost-Java, naar Nederland verhuisd.